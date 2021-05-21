Milletvekilleri soykırımı kınadı!

AK Parti Kahramanmaraş Milletvekilleri Celalettin Güvenç, Ahmet Özdemir ve Mehmet cihat Sezal Çerkez soykırımının yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayınladılar. Mesajlarında yapılan zulmün hiç bir zaman kabul edilemeyeceğine dikkat çektiler.

Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekilleri Celalettin Güvenç, Ahmet Özdemir Ve Mehmet Cihat Sezal Çerkez soykırımının yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayınladılar.

İlk olarak Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Cihat Sezal yayınladığı mesajında 21 Mayıs’ın sürgünün ve soykırımın yıl dönümü olduğunu belirtti.

Daha sonra Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Özdemir bu zulmü hiç bir zaman kabul etmeyeceklerini söyleyerek kınadıklarını dile getirdi.

TBMM İç İşleri Komisyonu Başkanı, Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekili Celalettin Güvenç ise soykırımın 157. yılında bu soykırımı asla unutmayacaklarını ve unutturmayacaklarını ifade etti.