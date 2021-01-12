Milletvekillerinden Rektör Can'a ziyaret

Adalet ve Kalkınma Partisi (Ak Parti) Kahramanmaraş Milletvekilleri Ahmet Özdemir ve Mehmet Cihat Sezal, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Rektörü Prof. Dr. Niyazi Can’ı ziyaret ederek, üniversite ve şehir meselelerine ilişkin görüşme gerçekleştirdiler.

KSÜ Rektörlük Makamında gerçekleşen görüşme kapsamında Rektör Prof. Dr. Niyazi Can, Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekilleri Özdemir ve Sezal’a üniversitenin güncel durumu ve hedeflerine ilişkin bilgiler verdi.

Son yıllarda üniversitemizde memnuniyet veren gelişmeler olduğunu belirten Rektör Can, ön lisans ve lisan bölümlerinde doluluk oranlarındaki artış, akademik çalışma ve proje sayıları, kurumlar arası verimli işbirlikleri ve üniversite fiziki ve teknolojik altyapısındaki güçlendirmelere ilişkin bilgileri paylaştı.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Rektör Can, üniversitenin ihtiyaç duyduğu konularda desteklerini esirgemeyen Milletvekilleri Özdemir ve Sezal’a nazik ziyaretleri için teşekkür etti.