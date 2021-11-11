Milli Ağaçlandırma Günü’nde Elbistan Adalet Ormanı’na meyve ve çam fidanı dikildi

Cumhurbaşkanlığı himayesinde gerçekleştirilen Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla Elbistan Adalet Ormanı’na meyve ve çam fidanı dikildi.

Yaklaşık 500 adet meyve ve çam fidanı Kaymakam Özkan Demir, Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, Cumhuriyet Başsavcısı Hayri Ormancı, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Recep Üncü, Emniyet Müdürü Mehmet Ali Kayhan, AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Tıraş, adliye personeli, ceza evi personeli, belediye personeli ve denetimli serbestlik hükümlüleri tarafından toprakla bütünleştirildi.

Kaymakam Özkan Demir milli ağaçlandırma gününde daha yeşil bir Elbistan için adalet ormanına fidan diktiklerini söyledi.

Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz de milli ağaçlandırma günü faaliyetlerine destek verdiklerini belirterek, 2022 yılı sonuna kadar Elbistan’da bir milyon fidan dikmeyi planladıklarını söyledi.

Milli ağaçlandırma gününde adalet ormanına yeni fidanlar diktiklerini belirten Cumhuriyet Başsavcısı Hayri Ormancı orman kayıplarının yaşandığı bir yılda fidan dikmenin daha da önem arz ettiğini söyledi.

AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Tıraş da, Elbistan’ın her geçen gün biraz daha yeşil hale getirildiğini söyledi.