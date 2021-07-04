Milli bisikletçi Azize Bekar, U23’te birincilik elde etti

Büyükşehir Belediyesi tarafından Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Bisiklet Federasyonunun destekleriyle düzenlenen yarışın Kahramanmaraş Grand Prix Kadınlar Kısa Parkur etabı Ulu Cami önünde start aldı.



Koronavirüs tedbirleri kapsamında düzenlenen yarışta, Kazakistan, Özbekistan, Rusya, Ukrayna ve Türkiye'den 46 kadın sporcu 97 kilometre pedal çevirdi.





U23’te Birincilik Elde Eden Milli Sporcu Azize Bekar, “Türk Milli Takım adına da bir ilk oldu. İlk defa U23’te birincilik elde ettik” dedi.



“Benim adıma çok güzel bir yarış tamamladım. Türk Milli Takım adına da bir ilk oldu. İlk defa U23’te birincilik elde ettik. Parkur çok zordu bizi hava şartları çok etkiledi. Gerçekten beklediğimizden daha sıcaktı. Ama yeterince performans sergilediğimi düşünüyorum elimden geleni yaptım. Ve U23 kategorisinde birinciliği elde ettik. Genelde de 4'üncülük benim adımı çok güzeldi ülkem için mutluyum gururluyum. Kahramanmaraş bence güzel bir yer gerek parkuru gerek Şehir olarak insanları gerçekten sıcakkanlı Burada olmaktan mutluluk duyduk İnşallah yine gelmek nasip olur.”

Muhabir: Gökhan çalı