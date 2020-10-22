Milli Bisikletçiler 29 bin fidan için pedalladılar!

“29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, 29 bin Fidan Kampanyası” kapsamında İstanbul’dan hareket eden Milli Bisikletçilerin 22 Ekim 2020 tarihinde ki durağı Kahramanmaraş oldu.

KAHRAMANMARAŞ 22.10.2020, 13:09
Milli Bisikletçiler 29 bin fidan için pedalladılar!

Enerji-Sa tarafından düzenlenen etkinlik dahilinde Milli Bisikletçiler İstanbul’dan hareket ederek 29 bin fidan kampanyasına katılım sağlayan illerimizi ziyaret ediyorlar. Bisiklet turunun Kahramanmaraş Ayağına Kahramanmaraş Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü önünden İl Müdürümüz Cemil BOZ start verdi. Kahramanmaraş tan bisiklet sporcularımızın da katılımıyla belirlenen güzergahta pedal çevirdiler.

Milli bisikletçiler Kahramanmaraş turunun sonunda devam eden il olarak Adana’ya uğurlandı.

#Milli Bisikletçiler #Kahramanmaraş #29 Ekim Cumhuriyet Bayramı #29 bin Fidan Kampanyası
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