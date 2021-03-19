Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk Kahramanmaraş’ta!

Öğrenciler Bakan Selçuk’u büyük bir coşku ile karşıladı.

Daha sonrasında heyet geçtiğimiz yıl İdlib şehidi Şehit Akif Akçadağ’ın adının verildiği Şehit Akif Akçadağ Anadolu Lisesini ziyaret etti.

Açılış törenine Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekilleri Ahmet Özdemir, Habibe Öçal, Cihat Sezal, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçek, MHP Kahramanmaraş İl Başkanı Ertuğrul Doğan, KMTSO Yönetim Kurulu Başkanı Şahin Balcıoğlu, KSÜ Rektörü Prof. Dr. Niyazi Can, Cumhuriyet Başsavcısı İlker Yazıcı, AK Parti Kahramanmaraş İl Başkanı Av. Fırat Görgel ve Öğretmenler katılım sağladı.

Ziyaretler sırasında şehit Akif Akçadağ’ın babası Bekir Akçadağ Annesi Serpil Akçadağ’a Bakan Selçuk ve beraberinde ki heyet aileye baş sağlığı diledi.

Açılış konuşması yapan Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun Kahramanmaraş’a teşriflerinden dolayı Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’a teşekkürlerini iletti.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ise konuşmasında şehitlerimizin ismiyle yaşayacak okullarımız öğrencilerimize ve Kahramanmaraş halkımıza hayırlı olsun dedi.

Zoom üzerinden Dulkadiroğlu İlkokulu, Andırın İmam Hatip Ortaokulu, Türkoğlu Yedigüzel İmam Hatip Ortaokulu Ve Şehit Ahmet Gülbahar Ortaokulunun Açılışı Gerçekleştirildi.

Heyet burada Şehit Akif akçadağ Anadolu lisesinin açılışını gerçekleştirerek şehit Akif Akçadağ Anadolu Lisesini gezdi.