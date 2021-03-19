Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Kahramanmaraş'ta çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi
Kahramanmaraş Valiliğini ziyaret eden Bakan Selçuk, Valilik Şeref Defteri'ni imzaladı
KAHRAMANMARAŞ 19.03.2021, 16:33 19.03.2021, 16:59
Vali Ömer Faruk Coşkun'dan kentte devam eden yatırımları ve projelere ilişkin bilgi alan Bakan Selçuk, daha sonra Büyükşehir Belediyesine geçti.
Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör'ün çalışmalar hakkında bilgilendirdiği Selçuk, hatıra defterini imzaladı, belediye çalışanlarıyla sohbet etti.
AK Parti Kahramanmaraş İl Başkanlığını ziyaret eden Bakan Selçuk, İl Başkanı Fırat Görgel ve il başkanlığı yönetim kurulu üyeleriyle düzenlenen toplantıya katıldı.
Selçuk, son olarak Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi'nde gerçekleşen "Ziya Öğretmen ile Eğitim Buluşmaları" etkinliğinde öğretmenlerle basına kapalı bir araya geldi.
Programın ardından öğretmenler, Bakan Selçuk ile fotoğraf çektirdi.
15°
parçalı az bulutlu
Namaz Vakti 19 Mart 2021
|İmsak
|05:10
|Güneş
|06:31
|Öğle
|12:45
|İkindi
|16:10
|Akşam
|18:50
|Yatsı
|20:05
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Beşiktaş
|28
|63
|2. Galatasaray
|29
|61
|3. Fenerbahçe
|29
|58
|4. Trabzonspor
|29
|52
|5. Alanyaspor
|29
|49
|6. Hatayspor
|29
|46
|7. Gaziantep FK
|29
|46
|8. Karagümrük
|29
|41
|9. Göztepe
|29
|39
|10. Sivasspor
|28
|37
|11. Antalyaspor
|29
|36
|12. Konyaspor
|28
|33
|13. Malatyaspor
|28
|31
|14. Rizespor
|28
|31
|15. Kasımpaşa
|29
|31
|16. Kayserispor
|28
|31
|17. Ankaragücü
|28
|29
|18. Başakşehir
|29
|29
|19. Erzurumspor
|29
|27
|20. Denizlispor
|28
|24
|21. Gençlerbirliği
|28
|24
|Takımlar
|O
|P
|1. Giresunspor
|26
|53
|2. Samsunspor
|26
|51
|3. Adana Demirspor
|26
|48
|4. Altay
|26
|47
|5. İstanbulspor
|26
|47
|6. Altınordu
|26
|46
|7. Ankara Keçiörengücü
|26
|43
|8. Tuzlaspor
|26
|41
|9. Bursaspor
|26
|37
|10. Ümraniye
|26
|37
|11. Bandırmaspor
|26
|35
|12. Boluspor
|26
|29
|13. Adanaspor
|26
|28
|14. Menemenspor
|26
|28
|15. Balıkesirspor
|26
|26
|16. Akhisar Bld.Spor
|26
|25
|17. Ankaraspor
|26
|16
|18. Eskişehirspor
|26
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Man City
|30
|71
|2. M. United
|29
|57
|3. Leicester City
|29
|56
|4. Chelsea
|29
|51
|5. West Ham
|28
|48
|6. Liverpool
|29
|46
|7. Everton
|28
|46
|8. Tottenham
|28
|45
|9. Aston Villa
|27
|41
|10. Arsenal
|28
|41
|11. Crystal Palace
|29
|37
|12. Leeds United
|28
|36
|13. Wolverhampton
|29
|35
|14. Southampton
|29
|33
|15. Burnley
|29
|33
|16. Brighton
|28
|29
|17. Newcastle
|28
|28
|18. Fulham
|29
|26
|19. West Bromwich
|29
|18
|20. Sheffield United
|29
|14
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|27
|63
|2. Barcelona
|27
|59
|3. Real Madrid
|27
|57
|4. Sevilla
|27
|54
|5. Real Sociedad
|27
|45
|6. Real Betis
|27
|42
|7. Villarreal
|27
|40
|8. Granada
|27
|36
|9. Levante
|27
|35
|10. Celta de Vigo
|27
|34
|11. Athletic Bilbao
|27
|34
|12. Valencia
|27
|30
|13. Osasuna
|27
|29
|14. Cádiz
|27
|29
|15. Getafe
|27
|28
|16. Real Valladolid
|27
|26
|17. Elche
|27
|24
|18. Deportivo Alaves
|27
|23
|19. Eibar
|27
|22
|20. Huesca
|27
|20