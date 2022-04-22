Milli İrade Meydanı’nda Şenlik Var
Büyükşehir Belediyesi, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla 23 – 24 Nisan tarihlerinde düzenlenecek etkinlikler için Milli İrade Meydanı’nı şenlik alanına çevirdi. Alanda kurulan şişme maskot ve oyun alanlarıyla çocuklar gönüllerince eğlenecek.
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla minikler için çeşitli etkinlikler düzenleyecek. 23 – 24 Nisan tarihlerinde Milli İrade Meydanı’nda gerçekleştirilecek etkinliklerde çeşitli yarışmalar, birbirinden eğlenceli atölyeler, şişme oyun alanları, yüz boyama, Karagöz – Hacivat kukla gösterisi ve animasyon gösterileri miniklerle buluşacak. İki gün boyunca 12.00 - 17.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek etkinlikler için Milli İrade Meydanı şenlik alanına dönüştürüldü. Ekipler tarafından meydana şişme maskotlar ve oyun alanları konumlandırıldı. Düzenlenecek etkinliklere ilişkin Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada, “Şenlik havasında geçecek olan etkinliklerimize tüm çocuklar davetlidir” ifadelerine yer verildi.
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