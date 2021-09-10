Milli İrade Meydanı’nda toplu açılış töreni düzenlendi!

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı Kahramanmaraş’ta ağırlamaktan mutluluk ve gurur duyduklarını belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, yapımı tamamlanan ve devam eden projeler hakkında bilgi verdi.

Vali Ömer Faruk Coşkun’da “ulaştırmadan eğitime, sanayiden tarıma birçok alanda tamamlanan projeler ilimize ve ülkemize hayırlı olsun” dedi.