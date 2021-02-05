Milli mücadelenin 101. Yılı!
Kahraman şehrin kurtuluşunun 101. Yılında 12 şubat etkinlikleri bugün itibariyle başladı.
KAHRAMANMARAŞ 05.02.2021, 15:49
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi bünyesinde gerçekleştirilen etkinlikler Ulu caminde kılınan Cuma namazında şehitler için okunan hatim duası ile başladı.
Namaz sonrası Atatürk Meydanında Avukat Mehmet Ali Kısakürek’in kaleme aldığı beyannamesi okunarak mehter takımı eşliğinde Kahramanmaraş’ın tarihi kalesine yürüyüş gerçekleştirildi.
Yürüyüşe Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, gaziler ve Kahramanmaraşlı vatandaşlar katılım sağladı.
Kalede gerçekleştirilen mehteran gösterisinin ardından Büyükşehir Belediye başkanı Hayrettin Güngör açıklamalarda bulunarak milli mücadelenin 101. Yılında da aynı ruhla buradayız ifadelerini kullandı.
Haber Emre Ataç
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