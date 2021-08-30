Milli Sporcu Sevilay Öztürk'ten tarihi başarı!

Yüzmede olimpik ve paralimpik tarihimizin ilk madalyası Sevilay Öztürk'ten geldi! 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları yüzmede kadınlar 50 metre sırtüstü S5 kategorisinde Sevilay Öztürk, bronz madalya alarak Türkiye'ye bu branşta tarihinin ilk madalyasını kazandırdı.

Tokyo Su Sporları Merkezi'nde gerçekleştirilen yüzme yarışlarında Sevilay Öztürk ve Sümeyye Boyacı, final yüzen 8 sporcu arasında yer aldı.

Kahramanmaraş’ı ve Türkiye’yi katıldığı tüm yarışlarda büyük bir başarı ile temsil eden Sevilay Öztürk, 43.48'lik zamanıyla bronz madalyaya uzandı ve Türkiye'ye paralimpik oyunlarda yüzme branşında madalya getiren ilk sporcu olarak tarihe geçti.