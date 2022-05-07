Milli Yol Partisi Kahramanmaraş 1. Olağan İl Kongresi Pazar günü yapılacak

Hızlı bir şekilde çalışmalarına devam eden Milli yol partisi Kahramanmaraş 1. olağan il kongresini ise 8 Mayıs Pazar günü yapacak.

Kongre öncesi kentteki basın mensuplarıyla bir araya gelen Milli Yol Partisi İl Başkanı Halil Toraman, Genel İdare Kurulu Üyesi Hayrettin Arslanhan ve il teşkilatı gazetecilerle istişarelerde bulundu.

Program sonrası Aksu Haber’e açıklamalarda bulunan Toraman, yarın yapılacak olan 1. Olağan İl Kongresine tüm Kahramanmaraş halkını davet etti.