Milli Yol Partisi'nde kongre heyecanı!
Milli Yol Partisi Kahramanmaraş 1. Olağan İl Kongresi gerçekleştirildi.
KAHRAMANMARAŞ 08.05.2022, 16:41 08.05.2022, 18:39
Mehmet Akif Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen Kongrede il başkanlığına Halil Toraman seçildi.
Burada açıklamalarda bulunan Milli Yol Partisi İl Başkanı Halil Toraman, Kahramanmaraş 1. Olağan İl Kongresi’ne katılım gösteren herkese teşekkür etti.
Milli Yol Partisi genel başkanı Remzi Çayır’da “çıkmış olduğumuz bu davada Allah yar ve yardımcımız olsun” ifadelerini kullandı.
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