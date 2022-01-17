Milyonların hedefi 'covirgin' olmak!

26 aydır süren kabusun verileri korkunç özellikle Omicron Varyantından sonra hasta sayısında patlama yaşandı.

Öyle bir hale geldi ki, virüse hiç yakalanmamış insanları tanımlamak için 'Covirgin' diye bir terim bile icat edildi.

İşte o Covirgin olanlar mücadelelerini Aksu Haber’e anlattılar.