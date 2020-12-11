''Minia Maraş'' Maket çalışması tamamlandı!

Yaklaşık bir buçuk yılda yapımı tamamlanan ve Minia Maraş olarak adlandırılan maket çalışmasında ses, hareket ve otomasyon sistemi kullanılarak; Maraş Bayrak olayı başta olmak üzere, Germenicia Müzeleri, Ashab-ı kehf, Abdulhamidhan Camii, Maraş Kalesi, Yeşilgöz, Termik Santrali, Başkonuş Yaylası, Menzelet Barajı gibi yerlerin yanında: Hidroelektrik Santrali, Rüzgâr Elektrik Santrali ve Güneş Enerji Santrali ile Bakanlık tarafından Projelendirilen ve yapımı tamamlanan Göksun Gücüksu Köyü maket olarak sergileniyor.

Ayrıca Atık Su Arıtma Tesisi, Tekstil Fabrikası, Beton Üretme Tesisi, Katı Atık Bertaraf Tesisi gibi Bakanlığın yetki alanındaki tesisler sergilenmektedir. Vatandaşlarımızın ve özellikle İlköğretim çağındaki çocuklarımızın Çevre bilinci ve Şehircilik alanında duyarlılıklarına katkı sunmanın yanında, İlimizin tanıtımına da büyük katkı sağlanması amaçlanıyor.