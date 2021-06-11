Minibüs hafif ticari araç ve bisikletlinin karıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı

Elbistan ilçesinde işçi minibüsü, hafif ticari araç ve bisikletin karıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Ali Ö. (45) ’nün kullandığı 46 S 3086 plakalı servis minibüsü ile İbrahim Y. (37)’nin kullandığı 27 Z 6101 plakalı hafifi ticari araç Battalgazi Mahallesi Söğütlü Caddesi Söğütlü Köprüsü üzerinde çarpıştı. Kaza anında köprüden geçmekte olan bisiklet sürücüsü Süleyman S.(70)’de bisikletini durduramayarak hafifi ticari araca çarptı.

Kazada hafifi ticari aracın sürücüsü İbrahim Y. İle yanında yolcu olarak bulunan Hasan Y. Ve bisiklet sürücüsü Süleyman S. Yaralandı.

Sağlık ekiplerince Elbistan Devlet Hastanesine kaldırılan yararlıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.