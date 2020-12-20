Minik çocukların montları Kızılay’dan!

Kızılay Kahramanmaraş Şube Başkanlığı ve Genç Kızılay Kahramanmaraş şubesi kısıtlamalarda da çalışmalarına devam ediyor.

Bu kapsamda erkenez mahallesinde yardıma muhtaç aileleri ziyaret eden Kızılay ekipleri 65 çocuğa mont dağıtımı yaptı.

Kapı kapı dolaşarak minik çocuklar üşümesin diye mont dağıtımı yapan Kızılay sokağa çıkma kısıtlamalarında da yüzlerde tebessüme sebep oluyor.

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Genç Kızılay topluluk başkanı gamze gezinir yaptığı açıklamada “yapmış olduğumuz çalışmalarda çocukların yüzlerinde tebessüm oluşturuyoruz ve bu bizleri çok mutlu ediyor” diye konuştu.