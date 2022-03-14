Minik mucitler ‘Bilim Şenliği’nde hünerlerini sergiledi

12 Şubat İlkokulu düzenlenen ‘Bilim Şenliği’ etkinliğinde minik mucitlerin ellerinden çıkan çalışmalar görücüye çıktı.



Okul laboratuarında öğrendiklerini pratiğe dökerek pek çok çalışmaya imza atan öğrencilerin eserleri, öğretmenler ve veliler tarafından büyük ilgi gördü.