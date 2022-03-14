Minik mucitler ‘Bilim Şenliği’nde hünerlerini sergiledi
Kahramanmaraş 12 Şubat ilkokulu öğrencileri, okullarında edindikleri tecrübelerle ortaya koydukları bilimsel çalışmalarını ‘Bilim Şenliği’ etkinliğinde sergiledi.
KAHRAMANMARAŞ 14.03.2022, 16:35 14.03.2022, 18:19
12 Şubat İlkokulu düzenlenen ‘Bilim Şenliği’ etkinliğinde minik mucitlerin ellerinden çıkan çalışmalar görücüye çıktı.
Okul laboratuarında öğrendiklerini pratiğe dökerek pek çok çalışmaya imza atan öğrencilerin eserleri, öğretmenler ve veliler tarafından büyük ilgi gördü.
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