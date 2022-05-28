Minik öğrenciler, şarkılara eşlik ederek güzel bir gece yaşadı
Elbistan’da Toki Şehit Jandarma Er Levent Kuşoğlu İlkokulu öğrencileri okul aile birliği tarafından düzenlenen gecede mezuniyet coşkusu yaşadı.
KAHRAMANMARAŞ 28.05.2022, 11:21 28.05.2022, 19:15
Elbistan Belediyesine ait Kale Sosyal Tesislerinde yapılan mezuniyet gecesine sanatçı Savaş Korkmaz şarkı ve türküleriyle renk kattı.
Minik öğrenciler, şarkılara eşlik ederek güzel bir gece yaşadı.
Mezuniyet pastası kesen öğrenciler, hazırladıkları görselleri sunup aileleriyle sevinçlerini paylaştı.
Okul Müdürü Musa Demir, mezun olan öğrencileri kutlayarak, eğitim hayatında başarılar diledi.
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