Minik öğrencilerden özel etkinlik!

Kamu Külliyesi Anaokulu Öğrencileri Tarafından 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Gününün 107.yılı dolayısıyla anma etkinliği düzenlendi.

Olumsuz hava şartlarından dolayı bugüne ertelenen etkinliğe Dulkadiroğlu Kaymakamı Kadir Okatan, Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, İlçe Milli Eğitim Müdürü Harun Kurt ve çok sayıda veli katılım sağladı.

Programın açılış konuşmasını Okul Müdürü Serpil Ayşe Özdemir yaptı.

Konuşmanın ardından öğrenciler tarafından hazırlanan Çanakkale oratoryosu sergilendi.

Çanakkale savaşının öğrenciler tarafından canlandırıldığı gösteri büyük ilgi gördü.