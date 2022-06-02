Minik öğrencilere ata sporu güreşi tanıtıldı!

Okulun velilerinden büyükşehir belediyesi güreş antrenörü Halil Hopur, alt yapı sporcularının katılım sağladığı etkinlikte jimnastik ve güreş gösterileri düzenledi.

Etkinlikte minik öğrenciler güreşçileri heyecanla takip etti.

Programın sonunda güreşçi ağabeylerini izleyen miniklerde er meydanında yerini aldı ve güreştiler.

Etkinlik sonunda Aksu Haber’e açıklamalarda bulunan Güreş Antrenörü Halil Hopur “ata sporumuz güreşin tanıtılması için bu tür etkinliklere sıklıkla gerçekleştiriyoruz. Bu organizasyonda emeği geçen okul yönetimi ve öğretmenlerimize teşekkür ediyorum” diye konuştu.