Minik öğrencilerin yüzünde tebessüm olmaya devam ediyor
Umut Elleri Derneği minik öğrencilerin yüzünde tebessüm olmaya devam ediyor.
Dulkadiroğlu ilçesi beşenli mahallesinde ki bulunan beşenli okuluna kütüphane kuran umut elleri derneği çocukları kitaplara bir adım daha yaklaştırdı.
Şehitler kütüphanesi adı altında kurulan kütüphaneye 1994 yılında şehit olan Cuma Merk’in adı verilerek açılan kütüphanede 2020 yılında şehit olan şehit Akif Akçadağ, şehit Oğuzhan Taş, şehit Bekir Güneş, şehit Osman Gül, şehit Mesut Deniz, şehit Ahmet Saygılı, şehit Soner Enes Baykuş, şehit Fatih Saylak, şehit Ceyhun Taş ve şehit Ömer Kahya’da unutulmadı.
Şehitler kütüphanesi olarak adlandırılan kütüphane’de Beşenli okuluna bağlı çocuklar Umut Elleri derneği sayesinde kütüphane ortamında kitapalrını okuyabilecekler.
Umut Elleri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Büşra Şen yaptığı açıklamada şehitler kütüphanemizin 4. beşenli okulumuza açmış bulunmaktayız dedi.
Beşenli ilkokulu-ortaokulu okul müdürü Hacı Salman ise konuşmasında umut elleri denreğine teşekkürlerini iletti.
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