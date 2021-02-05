Minik Yüreklerden,  Büyük Başarı



Geçtiğimiz yıl yaptıkları eTwinning projeleri ile okullarına Ulusal ve Avrupa Kalite Etiketi Ödülü kazandıran Fatmalı Yeşilkent İlkokulu Anasınıfı öğretmeni Yüksel Arık ve öğrencileri ile bu yıl da 3 proje ile Kahramanmaraş’ı temsil etmenin gururunu yaşıyorlar.

Onikişubat ilçesi Fatmalı Yeşilkent İlkokulu Anasınıfı öğrencileri, öğretmenleri Yüksel ARIK rehberliğinde 2020 -2021 eğitim öğretim yılında, Dünyamızı etkisi altına alan Covid-19 salgın hastalığı nedeni ile okullarımızda hijyen konusunda farkındalık oluşturmak için “Maske, Mesafe, Hijyen” projesini, öğrencilerin evde kaldığı bu zorlu süreçte öğrencilerin hem eğlenmelerini, eğlenirken öğrenmeleri adına “My Colorful Events” projesini, uzaktan eğitimlerin devam ettiği ve öğrencilerin evde kaldığı süreçte çocukların ekran karşısında daha az vakit geçirmeleri, pratik düşünme ve problem çözme becerilerini geliştirmeleri için de “Kodla Keşfet/ Code And Discover” projesini uygulamaya geçirmişlerdir.

Projeler hakkında görüşlerini aldığımız okul müdürü Ahmet Özkul; Dünya ile beraber ülkemizi de etkisi altına alan pandemi nedeni ile uzaktan eğitim yaparak, evde vakit geçiren öğrencilerimiz; Öğretmenimiz Yüksel Arık rehberliğinde “Maske Mesafe Hijyen” eTwinning projesi çerçevesinde uyguladıkları çeşitli etkinlerle kuralları daha iyi kavradıklarını, “My Colorful Events” eTwinning projesi ile renkler ile ilgili çeşitli etkinlikler yaparak psikomotor, dil, bilişsel ve sosyal gelişim alanlarını desteklemiş olduklarını, “Kodla Keşfet/ Code And Discover” eTwinning projesi sayesinde okul öncesinde kodlama etkinlikleri yaparak, problem çözme yeteneklerinin geliştiğini, takım çalışması ve üretici düşünme gibi becerilerini geliştirerek çocukların ekran karşısında daha az vakit geçirmelerini sağladıklarını söyledi.

Özkul; bu projeler sayesinde verilecek kazanımları, çocukların küçük yaşta yaparak, yaşayarak ve eğlenerek kazanmalarının, bilgilerin daha kalıcı olarak öğrenilmesini bilim, matematik, mühendislik, teknoloji gibi konularda çocukların küçük yaşta bilgi sahibi olmalarının sağlanmış olacağını, bundan dolayı da eTwinning projelerini yürüterek, okullarını en iyi şekilde temsil eden öğretmeni Yüksel Arık ve öğrencilerine teşekkür ederek, başarılı çalışmalarının devamını diledi.