Minikler Ara Tatilde Eğlenceye Doyacak
Büyükşehir Belediyesi tarafından, okulların ara tatile girdiği dönemde 11 – 15 Nisan tarihleri arasında her gün tiyatro gösterileri, masal saati ve yüz boyama etkinlikleri gerçekleştirilecek. Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek etkinliklere tüm çocuklar davet edildi.
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik hizmetleri kapsamında kültür sanat etkinliklerini aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda, okulların ara tatile girdiği dönemde çocuklara yönelik çeşitli etkinlikler gerçekleştirilecek. Çocuk tiyatrosu, masal saati ve yüz boyama etkinlikleriyle minikler tatilin tadını çıkaracak.
Birbirinden Eğlenceli Tiyatro Gösterileri
Büyükşehir Belediyesi tarafından birbirinden eğlenceli tiyatro gösterileri hafta boyunca çocuklarla buluşturulacak. Etkinlik takvimi kapsamında, 11 Nisan Pazartesi günü Karne Heyecanı, 12 Nisan Salı günü Unutkan Davulcu, 13 Nisan Çarşamba günü Nasrettin Hoca, 14 Nisan Perşembe günü Karagöz – Hacivat ve 15 Nisan Cuma günü Keloğlan’ın Eşeği adlı çocuk tiyatroları minik izleyicileriyle buluşacak. Tiyatro gösterilerin tamamı 13.00 ve 15.00’de iki seans şeklinde sahnelenecek. Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi’nde sahnelenecek oyunların biletleri yine aynı noktadan ücretsiz olarak temin edilebilecek.
Okuma Saati ve Yüz Boyama Etkinliği
Okulların ara tatile girdiği dönemde çocuk tiyatrolarının yanı sıra masal saati ve yüz boyama etkinliği de miniklerle buluşacak. Bu kapsamda, Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi’nde 11 – 15 Nisan tarihleri arasında her gün 12.00 – 13.00 saatleri arasında yüz boyama etkinliği gerçekleştirilecek. Yine aynı günlerde saat 16.30’da minikler masal saatinde bir araya gelecek. Kültür Spor ve Turizm Dairesi Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, etkinliklere tüm öğrenciler davet edildi.
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|31
|71
|2. Konyaspor
|31
|58
|3. Fenerbahçe
|31
|56
|4. Alanyaspor
|31
|52
|5. Başakşehir
|31
|50
|6. Adana Demirspor
|31
|49
|7. Hatayspor
|31
|48
|8. Beşiktaş
|31
|47
|9. Antalyaspor
|31
|44
|10. Karagümrük
|31
|43
|11. Kasımpaşa
|31
|41
|12. Sivasspor
|31
|41
|13. Galatasaray
|31
|41
|14. Gaziantep FK
|31
|40
|15. Kayserispor
|31
|38
|16. Giresunspor
|31
|36
|17. Altay
|31
|29
|18. Göztepe
|31
|27
|19. Rizespor
|31
|26
|20. Ö.K Yeni Malatya
|31
|20
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankaragücü
|29
|59
|2. Ümraniye
|29
|56
|3. Bandırmaspor
|29
|52
|4. Eyüpspor
|29
|49
|5. İstanbulspor
|28
|48
|6. Erzurumspor
|29
|47
|7. Samsunspor
|28
|42
|8. Manisa Futbol Kulübü
|29
|40
|9. Keçiörengücü
|28
|38
|10. Adanaspor
|29
|38
|11. Boluspor
|28
|35
|12. Tuzlaspor
|28
|35
|13. Menemen Belediyespor
|28
|35
|14. Gençlerbirliği
|28
|35
|15. Altınordu
|29
|34
|16. Denizlispor
|28
|33
|17. Kocaelispor
|28
|33
|18. Bursaspor
|28
|28
|19. Balıkesirspor
|28
|11
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|30
|73
|2. Liverpool
|30
|72
|3. Chelsea
|29
|59
|4. Tottenham
|30
|54
|5. Arsenal
|29
|54
|6. West Ham United
|31
|51
|7. M. United
|30
|51
|8. Wolverhampton Wanderers
|31
|49
|9. Crystal Palace
|30
|37
|10. Leicester City
|28
|37
|11. Aston Villa
|30
|36
|12. Southampton
|30
|36
|13. Brighton
|30
|34
|14. Brentford
|31
|33
|15. Newcastle
|30
|31
|16. Leeds United
|31
|30
|17. Everton
|29
|25
|18. Burnley
|29
|24
|19. Watford
|30
|22
|20. Norwich City
|30
|18
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|30
|69
|2. Barcelona
|29
|57
|3. Atletico Madrid
|30
|57
|4. Sevilla
|30
|57
|5. Real Betis
|30
|53
|6. Real Sociedad
|30
|51
|7. Villarreal
|30
|45
|8. Athletic Bilbao
|30
|44
|9. Valencia
|30
|41
|10. Osasuna
|30
|38
|11. Celta Vigo
|30
|36
|12. Espanyol
|30
|36
|13. Rayo Vallecano
|29
|33
|14. Getafe
|30
|32
|15. Elche
|30
|32
|16. Granada
|30
|29
|17. Cadiz
|30
|28
|18. Mallorca
|30
|26
|19. Levante
|30
|22
|20. Deportivo Alaves
|30
|22