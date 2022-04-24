Minikler ‘Çocuk Şenliği’nin Tadını Çıkardı

Gerçekleştirilen etkinliklerden dolayı çocuklar ve aileleri Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör’e teşekkür etti.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla birbirinden renkli ve eğlenceli etkinlikler düzenliyor. Bu kapsamda, Milli İrade Meydanı’nda gerçekleştirilen ‘Çocuk Şenliği’nde minikler doyasıya eğlendi. Milli İrade Meydanı’na kurulan şişme oyun alanlarında gönüllerince eğlenen miniklerin neşesi görülmeye değerdi. Alanda gerçekleştirilen yarışmalar, atölyeler, animasyon gösterileri de renkli anlara sahne oldu. Minikler ve aileleri alana kurulan platformda birbirinden eğlenceli yarışmalarda kıyasıya mücadele etti. Yarışmalar sonunda kazanan miniklere çeşitli hediyeler verildi. Gerçekleştirilen etkinliklerden dolayı çocuklar ve aileleri Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör’e teşekkür etti.