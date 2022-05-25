Minikler hem eğlendi hem de öğrendi!
Baykuştan balığa, kelebekten aslana minik öğrenciler hayvan kostümü giydiler doğal yaşamı öğrendiler
KAHRAMANMARAŞ 25.05.2022, 12:44 25.05.2022, 13:08
Kahramanmaraş’ın onikişubat ilçesinde yer alan Süreyya Güneş anaokulunda, öğrencilere hayvan sevgisini aşılamak ve yaşamlarını daha iyi anlamaları için etkinlik düzenlendi
Çeşit çeşit hayvan kostümleri giyen öğrenciler, velilerine ve öğretmenlerine hem hayvanları tanıttı hem de kendileri öğrendi.
Farklı temalarla bir hafta boyunca devam edecek olan etkinlikte öğrenciler mini gösteride düzenledi.
İlgili açıklamalarda bulunan Süreyya Güneş Anaokulu Müdürü Hatice Ermeydan, “çocuklarımızın gelişim alanlarını etkileyen konulara vurgu yapıldı.” İfadelerini kullandı.
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