Minikler ‘Karne Heyecanı’na Yoğun İlgi Gösterdi

Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi’nde sahnelenen oyuna minikler ve ebeveynleri yoğun ilgi gösterdi. Ayrıca oyun öncesi gerçekleştirilen yüz boyama etkinliğinde minikler gönüllerince eğlendi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, kültür sanat etkinliklerini sürdürüyor. Bu kapsamda, okulların ara tatile girmesiyle birlikte öğrencilere yönelik çeşitli etkinlikler gerçekleştiriliyor. Etkinliklerin ilki bugün start aldı. Bu kapsamda, ‘Karne Heyecanı’ adlı çocuk tiyatrosu miniklerle buluştu. Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi’nde sahnelenen oyuna minikler ve ebeveynleri yoğun ilgi gösterdi. Minikleri eğlendiren tiyatro gösterisi, ebeveynlere de eğitici dersler vermeyi ihmal etmedi. Ayrıca oyun öncesi gerçekleştirilen yüz boyama etkinliğinde gönüllerince eğlenen miniklerin neşesi görülmeye değerdi.

Etkinlikler Cuma Gününe Kadar Devam Edecek

Kültür Spor ve Turizm Dairesi Başkanlığı’ndan etkinliklere ilişkin yapılan açıklamada, “Miniklerin ara tatillerini daha eğlenceli ve verimli hale getirmek için çeşitli etkinlikler düzenliyoruz. Bu kapsamda, ilk olarak ‘Karne Heyecanı’ tiyatro gösterisi miniklerle buluştu. Ayrıca öğrenciler, tiyatro gösterisi öncesi gerçekleştirilen yüz boyama etkinliğinde de çok eğlendi. Miniklerimizin bu heyecanına ortak olmak bizleri daha da mutlu ediyor. Cuma gününe kadar her gün tiyatro gösterileri, masal saati ve yüz boyama etkinlikleriyle öğrencilerimizle birlikte olmaya devam edeceğiz” ifadelerine yer verildi.