Minikler ‘Keloğlan’ın Eşeği’ni çok sevdi

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, kültür sanat etkinliklerini aralıksız sürdürüyor. Okulların ara tatile girmesini fırsat bilen Büyükşehir Belediyesi, çocuklara yönelik birbirinden eğlenceli ve öğretici etkinlikler düzenliyor. Etkinlikler kapsamında, ‘Keloğlan’ın Eşeği’ adlı tiyatro gösterisi miniklerle buluşturuldu. Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen etkinliğe minikler ve ebeveynleri yoğun ilgi gösterdi. Kardeşlik, arkadaşlık ve dostluk temalarının ön planda tutulduğu oyun izleyicilerin beğenisini kazandı. Tiyatro gösterisinde gönüllerince eğlenen miniklerin mutlulukları gözlerinden okunuyordu.

Çocuklar Hem Sosyalleşiyor Hem Öğreniyor

Çocuklarıyla birlikte tiyatro gösterisini izlemeye gelen Burkay Şelale, “Tatil döneminde olan çocuklar için gerçekten farklı ve güzel bir etkinlik oldu. Etkinliklerde çocuklarımız çok eğlendi. Çocuklarımız bu dönemde evde boş vakit geçirmek yerine bu tarz etkinliklerle kendilerine yeni değerler kattılar. Şehrimizde bu tarz kültür sanat etkinliklerinin daha da artacağını ümit ediyorum. Bu güzel etkinlikleri çocuklarımızla ve bizlerle buluşturan Büyükşehir Belediye Başkanımız Hayrettin Güngör’e teşekkür ediyorum” dedi. Özel eğitim öğretmeni olan Sait Şirikçi ise; “Hafta boyunca çocuklara yönelik düzenlenen etkinliklerin çok faydalı olduğunu düşünüyorum. Bu tarz etkinlikler sayesinde çocuklarımız hem sosyalleşiyor hem de kişisel gelişimlerine katkı sağlıyor. Bu güzel etkinlikleri yavrularımızla buluşturan herkese teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.