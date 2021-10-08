Miniklere 20 atölye, 54 etkinlik…

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi katkılarıyla düzenlenecek “Geçmişten Geleceğe Bilim Köprüsü” etkinlikleri başlıyor. İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün koordinesinde Sütçü İmam Üniversitesi ve TÜBİTAK’la işbirliği ile gerçekleştirilecek etkinlikler 14 - 16 Ekim tarihleri arasında Piazza AVM’de miniklerle buluşacak. 6 ve 14 yaş grubundaki çocuklara yönelik oluşturulan birbirinden eğitici 20 atölye ve 54 farklı etkinlikle minikler için bilim eğlenceli hale geliyor. Deprem, El-Cezeri, Her Yerde Bilim, Gök Bilim, Permakültür, Steam, Teknoloji, Dijital Oyunlaştırma ve P4C Çocuklar İçin Felsefe gibi pek çok atölyenin yer alacağı ücretsiz etkinliklere sosyal mesafe kuralları çerçevesinde randevuyla katılım sağlanabilecek. 10.00 - 17.00 arasında her saat başı gerçekleştirilecek etkinliklere ilişkin randevu ve detaylı bilgi ise www.kahramanmarasbilimsenligi.com adresinden alınabiliyor.