Miraç Kandilimiz Mübarek Olsun
Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “Tüm hemşehrilerimin Miraç Kandili’ni tebrik ediyorum. Rabbim birlik ve beraberliğimizi daim eylesin” dedi.
KAHRAMANMARAŞ 27.02.2022, 14:32
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Miraç Kandili dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Başkan Güngör yayımlamış olduğu mesajında, “Tüm hemşehrilerimin ve İslam Âleminin Miraç Kandili’ni tebrik ederim. Bu mübarek gecenin feyzinden ve bereketinden hep birlikte istifade edelim. Rabbim birlik ve beraberliğimizi daim eylesin” ifadelerini kullandı.
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