Miraç Kandilimiz Mübarek Olsun

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Miraç Kandili dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Başkan Güngör yayımlamış olduğu mesajında, “Tüm hemşehrilerimin ve İslam Âleminin Miraç Kandili’ni tebrik ederim. Bu mübarek gecenin feyzinden ve bereketinden hep birlikte istifade edelim. Rabbim birlik ve beraberliğimizi daim eylesin” ifadelerini kullandı.