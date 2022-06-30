Misafirlerine birbirinden özel lezzetlerle hizmet veriyor!

Ülkenin Ve Kahramanmaraş’ın İsmini Dünya’nın Dört Bir Yanına Duyuran Mado Yerli Ve Yabancı Turistleri Ve Tur Kafilelerini Ağırlamaya Devam Ediyor.

150 Yıllık Serüveninde Gelenekselden Günümüze Dünya Standartlarında Bir Gelişme Gösteren Mado Misafirlerine Birbirinden Özel Ürünlerle Damakları Tatlandırmaya Devam Ediyor.

Maraş Dondurmasının Tadına Bakanlar İse Daha Önce Hiçbir Yerde Bu Dondurmayı Yemediklerini Söylüyor.

Mado Yönetim Kurulu Üyesi Erdal Kanbur Gelen Yerli Ve Yabancı Turistleri En İyi Şekilde Ağırlamaya Çalıştıklarını Söyledi.