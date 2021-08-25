Mısır üreticileri yeni sezondan umutlu!

Mısır, tropik, subtropik ve ılıman iklim kuşaklarında yetişebildiği için, dünyanın hemen hemen tüm ülkelerinde az çok mısır tarımı yapılabilmektedir. Bugün, Antartika haricinde, dünyanın her yerinde mısır yetişebilmektedir.

son yıllarda çiftçilerin gözde ürünleri arasında yer alan mısır verim oranındaki yüksekliği sebebiyle rağbet görüyor.

Ülkemizde ise mısır üretimi tarım alanında önemli bir yere sahip. Kahramanmaraş’ta da son yıllarda üretim alanında ve ikinci ürün olarak mısır çiftçiler tarafından büyük ilgi görüyor.

Kent genelinde yaklaşık 50 bin dekar alanda ekimi yapılan mısırda biçerdöverler tarlalara girerek hasat yapmaya başladı.

Konuyla ilgili olarak açıklamalarda bulunan Kahramanmaraş ziraat odası mühendislerinden fulya köksal mart ayında ekimi yapılan mısırın hasat dönemine girdiğine dikkat çekti.

Kahramanmaraş ta binlerce dekar alanda ekimi yapılan mısırdan bu sezon beklentinin iyi olduğunu dile getiren Ziraat Odası Başkanı Mehmet Çetinkaya da bu süreç hakkında bilgiler verdi.