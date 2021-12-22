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Mobil Çocuk Sosyal Hizmet Birimleri yeniden sahada

Aile ve Sosyal Hizmetleri Bakanlığı tarafından projelendirilen Mobil Çocuk Sosyal Hizmet Birimleri yüz yüze eğitime geçilmesinin ardından yeniden sahadaki yerini aldı..

KAHRAMANMARAŞ 22.12.2021, 16:44 22.12.2021, 18:19

Çocuk Sosyal Hizmet Birimleri, zamanında yapılacak koruyucu önleyici çalışmalar ile çocukları risklerden korumak için kurulan Mobil Çocuk Sosyal Hizmet Birimleri, 81 ilde okullarla eşleşerek çalışmalarını sürdürüyor.

Her Mobil Çocuk Sosyal Hizmet Birimi, şehrin dezavantajlı bölgelerinde ve köylerde bulunan en az 10 okul ile eşleşiyor. Mobil Sosyal Hizmet Birimleri eşleştiği okullarda rehberlik servisi, okul yönetimleri ve sınıf öğretmenleri, öğrencilerle sürekli görüşmeler gerçekleştiriyor.

KAHRAMANMARAŞ AİLE VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN KONUYLA İLGİLİ YAPILAN YAZILI AÇIKLAMA İSE ŞÖYLE;

Mobil Çocuk Sosyal Hizmet Birimlerimiz Yeniden Sahada

Okul ve aile ziyaretlerinde yapılan görüşmeler sonucunda risk grubunda olduğu değerlendirilen çocuklar için risklerden korumaya yönelik sosyal hizmet modelleri uygulamaya devam eden Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğümüz, daha önce 4 olan Mobil Çocuk Sosyal Hizmet Birimlerimizin sayısı 9’a ulaştı.

İl Müdürlüğümüz ekipleri, okullarda yüz yüze eğitimin başlamasıyla birlikte Mobil Çocuk Sosyal Hizmet Uygulamasını yeniden hayata geçirdi. Okullarda risk altında bulunan çocukları korumak ve zamanında müdahale edilebilmek adına oluşturulan Mobil Çocuk Sosyal Hizmet Uygulaması ile bugüne kadar bin 261’i çocuk olmak üzere bin 780 görüşme gerçekleştirildi.

Kahramanmaraş Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğümüz, salgın sürecinde okulların uzaktan eğitim sistemine geçmesiyle bir süre ara verilen okul ziyaretlerine yüz yüze eğitimin başlamasıyla beraber tekrar okullarda risk altında bulunan çocuklar için koruyucu ve önleyici hizmetler sunmaya devam ediyor. Kurulan 9 Mobil Çocuk Sosyal Hizmet Birimlerinin başta dezavantajlı bölgelerinde bulunan okullar olmak üzere 250 okulla eşleştirmeleri yapıldı.

Mobil Çocuk Sosyal Hizmet Birimleri ve okulların ortak değerlendirmesiyle tespit edilen çocuklara ve ailelerine ihtiyaçları doğrultusunda hizmetler sunulmakta olup “Mobil Çocuk Sosyal Hizmet Birimleri, risk grubunda olduğu değerlendirilen çocukların tespiti için bu okullara 350 kez ziyaret gerçekleştirildi.

1261’i çocuk olmak üzere 1780 görüşme yapıldı. Ziyaretler sonucunda 1261’i çocuk olmak üzere 1780 görüşme gerçekleştirilmiş olup görüşmeler sonucunda risk grubunda olduğu değerlendirilen çocuklar için risklerden korumaya yönelik sosyal hizmet modelleri uygulandı. Çalışma yapılan çocuklar arasında 25 çocuk hakkında danışmanlık tedbiri kararı, 5 çocuk hakkında sağlık tedbiri kararı, 12 çocuk hakkında da eğitim tedbiri kararı talep edildi. 200 çocuk sosyal, sportif ve sanatsal faaliyetlere yönlendirildi. Ayrıca, Sosyal ve Ekonomik Destek hizmeti kapsamında 31 çocuğa ekonomik destek hizmeti verilirken; 45 çocuk Çocuklar Güvende Programı kapsamında izlemeye alındı.

297 Ailenin İhtiyaçlarının Giderilmesi İçin Diğer Kamu Kurum Ve Kuruluşlarına Yönlendirildi

Kahramanmaraş Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğümüz çalışanlarımızın tespit ettiği 30 aileye yönelik danışmanlık, 155 ailenin Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına, 112 ailenin ihtiyaçlarının giderilmesi amacıyla diğer kamu kurum ve kuruluşlarına (SYDV, İş-Kur, İl sağlık Müdürlüğü, Yerel Yönetim, Sosyal Güvenlik Kurumu, Gençlik Spor İl Müdürlüğü) yönlendirdi.

Mobil Çocuk Sosyal Hizmet Birimleri Nasıl Çalışıyor?

Zamanında yapılacak koruyucu önleyici çalışmalar ile çocukları risklerden korumak için kurulan Mobil Çocuk Sosyal Hizmet Birimleri, 81 ilde okullarla eşleşerek çalışmalarını sürdürüyor. Her Mobil Çocuk Sosyal Hizmet Birimi, şehrin dezavantajlı bölgelerinde ve köylerde bulunan en az 10 okul ile eşleşiyor. Mobil Sosyal Hizmet Birimleri eşleştiği okullarda rehberlik servisi, okul yönetimi ve sınıf öğretmeni görüşmeler gerçekleştirerek, okula devamsızlığı olan, ihmal ve suça yönelme riski bulunan veya sosyal hizmet müdahalesine ihtiyaç duyan çocukları tespit ediyor. Tespit edilen çocuğun ihtiyaçlarının belirlenmesine yönelik ailesiyle de görüşmeler gerçekleştiriliyor. Görüşmeler sonrasında çocuğun ve ailenin ihtiyaçları belirlenerek, buna yönelik koruyucu, önleyici ve destekleyici tedbirler alınıyor. Yapılan mesleki çalışmalara ek olarak gerek görülmesi halinde ilgili kurum ve kuruluşlarla da irtibat kuruluyor. Çocuğun içinde bulunduğu risk sonlandırılana kadar da aile ve okullardaki mesleki çalışmalar devam ettiriliyor.

#Mobil Çocuk Sosyal Hizmet Birimleri #Kahramanmaraş #Aksu Haber #aksu tv haber
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