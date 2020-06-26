Modanın kalbi artık HMC Moda’da atacak!
HMC Moda, Kahramanmaraş’ta modaya farklılık kazandırmak amacıyla Tekerek Kapalı Çarşı’da müşterilerinin hizmetine açıldı.
KAHRAMANMARAŞ 26.06.2020, 18:03 26.06.2020, 19:34
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Şehrin en işlek bölgesinde müşterilerine hizmet veren HMC Moda’da erkek ve kadın spor giyim başta olmak üzere son yılların en trend tişörtleri HMC Moda’da Moda severlerle buluşuyor.
Kahramanmaraş’a farklı bir konsept katan HMC Moda, Tekerek Kapalı Çarşı’da moda severleri bekliyor.
Aksu Haber’e açıklamalarda bulunan HMC Moda İşletme Sahibi Mehmet Cengiz Yılmaz “farklı moda tarzımız ile müşterilerimize hizmet vermekten mutluluk duyuyoruz” diye açıklamalarda bulundu.
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