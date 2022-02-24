Modern ve yenilikçi çalışma “SCADA Sistemi’

‘SCADA Sistemi’ ile içme suyu depolarının doluluk oranları anlık olarak izleniyor.

Bu sistem sayesinde içme suyu hatlarında ya da sondajlarda meydana gelen arızalar çok kısa sürelerde tespit edilerek hızlı bir şekilde müdahale edilebiliyor.

Arızaların hızlı bir şekilde çözülmesi ve depo doluluk oranlarına göre gerektiğinde sondaj pompalarının kapatıldığı sistemde enerjiden ve sudan tasarruf sağlanmış oluyor.

KASKİ Genel Müdürü Ahmet Kavak SCADA Merkezini ziyaret ederek yetkililerden bilgiler aldı.

Daha sonra Genel Müdür Kavak Aksu Haber’e özel yaptığı açıklamada sistemle ilgili bilgiler vererek bu sayede hem zamandan hem de enerjiden tasarruf ettiklerini ifade etti.