Motorsiklet Hırsızları Yakalandı

Oto Hırsızlık ekiplerinin Aslanbey ve Üngüt mahallerinde yaptığı geniş çaplı güvenlik kamerası çalışmalarında iki motorsiklet hırsızlığı olayininda aynı şekilde yapıldığını tespit etti.

Eşgalleri belirlenen 2 şahıstan birinin gözcülük yaptığı diğer sahsın ise park halindeki kilitli motorsikletleri çaldığını belirledi.

Polis eşgalleri belirlenen şahısları yakalamak için çalışmalarını derinleştirdi.

Şüphelilerden K. E.(20) ve Ş. İ.(19) ikametlerine yapılan operasyonda yakalanarak gözaltına alındı.Yapılan sorgularında Suçlarını kabuletmişler, şahıslar motorsikletleri S. D.(19) isimli şahsa 2300 TL'ye sattıklarını itiraf etti.

S.D. (19) nin ikametinde yapılan aramada çalıntı Motorsikletlere ulasan polis S.D. hakkında Suç eşyasını satın almak suçundan adli işlem başlattı.

Adliyeye çıkartılan şüphelilerden Ş. İ. Adli kontrol alırken K.E. mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.