Motorsiklet kulüplerinden kurtuluş sürüşü

Geçtiğimiz yıllarda Dulkadiroğlu belediyesi tarafından restore edilerek turizme kazandırılan mutfak müzesi de kulüp üyelerinin en önemli duraklarından oldu.

Burada oturup bir süre sohbet eden kulüpler Türk mutfak kültürünün anlatıldığı tarihi müzeyi de gezebilme imkânı buldular.

Ziyaret sonrası açıklamalarda bulunan Türk Chopper Motosiklet Kulübü Koordinatörü Murat Demirtaş yapılan etkinlikler hakkında bilgiler vererek kendilerini misafir eden Dulkadiroğlu Belediyesine teşekkür etti.