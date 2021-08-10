Motosiklet kazalarına dikkat çekmek için kask dağıtıldı!
Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü anlamlı bir etkinliğe daha imza attı.
KAHRAMANMARAŞ 10.08.2021, 17:40
Kahramanmaraş'ta motosiklet kazalarına dikkati çekmek ve kask kullanımı artırmak amacıyla sürücülere kask dağıtıldı.
Sosyal sorumluluk çalışmalarıyla kentte önemli projelere imza atan Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü güzel bir etkinliğe daha imza attı.
İl Emniyet Müdürlüğü tarafından başlatılan proje kapsamında motosiklet kazalarına dikkat çekmek amacıyla Demokrasi Meydanı'nda motosiklet kullanıcılarına kask dağıtım etkinliği düzenlendi.
Polis ekiplerince sürücülerin trafik konusunda bilgilendirildiği programda, İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu tarafından sürücülere kask hediye edildi.
Etkinlikte konuşan İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu sürücülere trafik kurallarına uymaları konusunda uyarılarda bulundu.
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