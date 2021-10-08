Motosiklet park halindeki otomobile çarptı: 1 yaralı
Kahramanmaraş’ta motosikletiyle park halindeki otomobile çarpmasıyla yaşanan trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
KAHRAMANMARAŞ 08.10.2021, 14:40
Edinilen bilgiye göre, Remzi İ.L. idaresindeki 46 ADU 661 plakalı motosikletiyle Şeyh Adil Caddesinden Şekerli Caddesi istikametine seyir halinde iken direksiyon hakimiyetini kaybederek park halinde bulunan 77 AAC 636 plakalı otomobile çarptı. Kazada çarpmanın etkisiyle motosiklette yolcu olarak bulunan Recep T. yaralandı. Necip Fazıl Şehir Hastanesi Ek Binası (Yörük Selim) kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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