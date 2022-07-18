Motosiklet tutkunları Elbistan’da

On iki ilden 250 motosiklet ile Elbistan’a gelen 500 motosiklet tutkunu Elbistan motosiklet kulübünü ziyaret etti.

Pınarbaşı Mesire Alanında ağırlanan sporcular, geceyi burada kurdukları kampta geçirdi.

Ağın Belediye Başkanı Ali Uslu’nun da katıldığı ziyaret programında, mesire alanında gezi düzenlendi.

Ağın’da yapılan ‘Mofest’ etkinliğine katılan Elbistanlı motosiklet tutkunlarına iadeyi ziyarette bulunduklarını belirten Ağın Belediye Başkanı Ali Uslu yaptığı değerlendirmede şunları söyledi: “Elbistan’a motorcu arkadaşlarımızın daveti üzerine geldik. Bir hafta önce Ağın’da Doğu Anadolu’nun ilk ‘Motofest’ini gerçekleştirmiştik. Elbistanlı motosiklet kulübü üyesi arkadaşlarımız festival alanımıza gelerek bizlere destek oldular. Biz de iadeyi ziyaret için Elbistan'a geldik ve çok mutluyuz. Motosiklet tutkunluğu farklı bir tutkunluktur. Her meslek grubundan motosikletçi arkadaşlarımız var. Belediye başkanı olarak ben de motosikletçilerin içindeyim. Buradaki iki teker tutkunu dostlarımızın misafirperverliği çok iyiydi, ilgileri için çok teşekkür ediyorum. Motosikletle ilgili söylemem gereken en önemli sloganlarımız ‘dört teker bedeninizi taşır ama iki teker ruhunuzu taşır’ hakikaten motosiklet çok farklı. İnşallah gençlerimize motosikletin olumlu yanlarını aşılarız.

Elbistan Motosiklet Kulübü Başkanı Yusuf Eren de: “ Ağın Belediye Başkanımızı ve beraberindeki motosiklet tutkunlarını ağırlamaktan onur duyduk. Yaklaşık 12 ilden gelen motosiklet tutkunu arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Yaklaşık 250 motosiklet ile 500 kişi misafirimiz oldu. Pınarbaşı’mızı gezdirdik, çok beğendiler. Burası için cennet dediler. Onların mutluluğu bizleri de mutlu etti. Geldikleri için her birine ayrı ayrı teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.