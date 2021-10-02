Motosikletiyle park halindeki otomobile çarpan kurye yaralandı

Edinilen bilgiye göre, Volkan G. idaresindeki 46 KY 701 plaka motosikletiyle Köle Hafız Bulvarı üzerinde seyir halinde iken direksiyon hakimiyetini kaybederek park halindeki 46 ACG 899 otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan sürücü yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine gelen sağlık ekiplerince, KSÜ Tıp Fakültesine kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.