Müdürler Derneği’nde bayrak değişimi

Yeni dernek başkanı Muhammet Kara, “Bu güne kadar olduğu gibi bundan sonra da derneğimiz güçlü bir şekilde yoluna devam edecek” dedi. Kahramanmaraş’ta geniş aile bireylerinin oluşturduğu Müdürler Eğitim Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği’nde bayrak değişimi gerçekleştirildi. Mevcut Başkan Osman Kara’nın istifasının ardından yönetim kurulu kararıyla Muhammet Kara başkanlığa seçildi. Çiçeği burnunda başkan, seçimin ardından üyelerine birlik ve beraberlik mesajı verdi. Mesajında derneğin aktif yapısının sürdürüleceğini vurgulayan Dernek Başkanı Muhammet Kara, şunları söyledi: “Ailemiz kökleri sağlam bir çınardır. Bu çınarın yetiştireceği fidanları korumak, kollamak ve onlara yol göstermek adına bu derneği kurduk. Çok şükür geldiğimiz noktada derneğimiz üzerine düşeni yaptı ve yapmaya devam ediyor. Bizim için ailemizin her bir bireyi çok önemlidir. Her şartta ve koşulda aile bireylerimizin yanında olmayı sürdüreceğiz. Derneğimizin tüm imkanlarıyla bu geniş ailenin daima yanındayız.” YENİ DÖNEMDE YENİ PROJELER Dernek yönetimi olarak yeni bir sürecin kapılarını açtıklarını kaydeden Kara, “Bu yeni dönemde aile bireylerimizin bizden beklentilerini karşılayacağız. Özellikle sosyal konularda gereken tüm çalışmaları yapacağız. Kahramanmaraş’a örnek olan dayanışma yapımızı koruyacağız ve daha da ileriye taşıyacağız. Özellikle gençlerimizin yanında olmayı sürdüreceğiz. Bayan üyelerimizin sosyal aktivitelerini destekleyecek, onlarla birlikte hareket edeceğiz” dedi. Başkan Kara son olarak yönetim kurulunun ve dernek üyelerinin kendisine olan desteğini hatırlatarak, “Her bir aile üyemize bizleri bu göreve layık gördüğü için ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Onlara layık olma adına elimden gelenin fazlasını yapacağım. Ötekileştirmeden her bir bireyimizi birlik ve beraberlik içerisinde bütünleştireceğim. Bu süreçte her bir üyemizin desteği bizler için son derece önemlidir. Şu yada bu sebepten kırılan kıymetli üyelerimizin de gönlünü alacak ve yolumuza devam edeceğiz.”