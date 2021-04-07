'Müge Anlı ve Dostları Mobil Aşevi' Kahramanmaraş’ta!

Türk Kızılay’ına özel olarak üretilen mobil aşevi aracı Kahramanmaraş’ta. Müge Anlı’nın Türk Kızılay’ına yardım kampanyası ile hayata geçen proje, yurt içindeki birçok noktada afet ve olağanüstü durumlarda yemek üretimi ve dağıtımı yapılacak.

Türk Kızılay Kahramanmaraş Şube Yönetim Kurulu Üyesi Hacı Ertürkmen, Müge Anlı ve dostlarına teşekkür ederek mobil aşevinin Kahramanmaraş’a hayırlı olması diledi.





Ertürkmen konuşmasına şöyle devam etti; “Müge Anlı ve dostlarının destekleriyle satın alınan mobil aşevini Türk Kızılay Kahramanmaraş şubesi olarak teslim aldık. Bu araç gerek afet dönemlerinde, gerekse normal zamanlarda ihtiyaç sahiplerinin hizmetinde uzun yıllar kullanılacak. Kandil ve önemli günlerde ramazan ayında da bu aracı yoğun olarak kullanacağız, iftar sofralarına aş taşıyacağız.” dedi.