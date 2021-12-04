Muhalefet umduğunu bulamadı!
Açılıştaki çarpıtmaya tokat gibi cevap Ünal'dan geldi
KAHRAMANMARAŞ 04.12.2021, 17:10
Ak Parti MYK Üyesi Ve Grup Başkanvekili Mahir Ünal, Kahramanmaraş’taki temasları kapsamında, Ak Parti il danışma meclis toplantısına katıldı.
Mehmet Akif Ersoy kültür merkezinde düzenlenen toplantıda konuşan Ünal, muhalefetin Elbistan’daki açılışta kalabalık yoktu şeklinde konuşmasını çarpıtılmasına sert tepki gösterdi.
Ünal: Oraya kaç kişinin geldiğine bakma orayı hangi hizmetin geldiğine bak diyerek cevap verdi.
Ülkenin sorunlarının Ak Parti’nin çözeceğini söyleyen Ünal, CHP’nin ülkenin sorunlarıyla uzak olduğunu ifade etti.
2023’te Kahramanmaraş’ın sandıkları patlatacağına vurgu yapan Ünal, 2023 seçimlerinde Kahramanmaraş’ın seçimlerinde örnek olacağını söyledi.
Namaz Vakti 04 Aralık 2021
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