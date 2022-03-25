Muhsin Yazıcıoğlu 13. Yıl dönümünde dualarla anıldı!
Büyük Birlik Partisi'nin Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ölümünün 13. Yıl dönümünde dualarla anıldı.
KAHRAMANMARAŞ 25.03.2022, 16:03 25.03.2022, 17:18
Anda derneğinin Ulu Camide, düzenlediği programda, Kahramanmaraş'ta 13 yıl önce helikopterin düşmesi sonucu yaşamını yitiren Yazıcıoğlu ve yol arkadaşları için dua edildi.
Daha sonra Cuma namazından çıkan vatandaşlara ikramlarda bulunan dernek yetkilileri Yazıcıoğlu için dua etmelerini istedi.
Aksu Haber’e açıklamalarda bulunan anda derneği Kahramanmaraş il temsilcisi ali ballı, “Muhsin Yazıcıoğlu başkanımızı unutmayacağız.” İfadelerini kullandı.
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