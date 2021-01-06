Muhsin Yazıcıoğlu davasında yeni gelişme!

Kazamı, suikast mi? Muhsin Yazıcıoğlu’nun hayatını kaybettiği olayın gizemi hala çözülebilmiş değil.

25 Mart 2009’da büyük birlik partisi genel başkanı Muhsin yazıcıoğlu ve beraberindeki 4 kişi helikopter kazasında yaşamını yitirmişti

Kazaya ilişkin çok yönlü soruşturmalar sürüyor. Son olarak düşen helikopterden GPS cihazlarının sökülmesiyle ilgili 10 sanığın yargılandığı dava, yaklaşık iki hafta önce iddianamesi kabul edilerek Kahramanmaraş 2. Ağır Ceza Mahkemesinde açılan "Soruşturmaya FETÖ müdahalesi" içerikli davayla birleştirildi.



