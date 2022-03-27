Kahramanmaraş Anda Temsilciği’nin düzenlediği faaliyet kapsamında çevre illerden gelen gönüllüler ile birlikte merhum Muhsin Yazıcıoğlu dualarla anıldı.

Programa katılan sanatçı Bedirhan Gökçe, Aksu Haber’e yaptığı açıklamada, “Muhsin ağabeyimin çok özel bir kişiliği vardı nurlar içinde yatsın inşallah” dedi.

Programa ev sahipliği yapan anda il temsilcisi Ali Ballı, “Muhsin başkan’ımıza vefamızı göstermek için anma programı düzenledik” ifadelerine yer verdi.