Muhsin Yazıcıoğlu Keş Dağı'nda anıldı!

Türkiye'nin farklı kentlerinden çok sayıda kişi, Anda Kahramanmaraş temsilciliğinin organizasyonuyla Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesine bağlı Kızılöz Mahallesi'nde 400 gönüllü bir araya gelerek, karlı ve çamurlu arazi şartlarında 2 bin 100 rakımlı Keş Dağı'na tırmandı.

Merhum Muhsin Yazıcıoğlu’nun oğlu Furkan Yazıcıoğlu’nun da katıldığı Anma etkinliğinde Kur'an-ı Kerim okundu, Yazıcıoğlu ve arkadaşları için dua edildi.