Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin 4 kamu görevlisine verilen hapis cezasının gerekçesi açıklandı

Kahramanmaraş 5. Asliye Ceza Mahkemesince hazırlanan kararda, iddia, cumhuriyet savcısının mütalaası, sanık savunmaları, müşteki ifadeleri ve bilirkişi raporları ile delillere yer verildi.

KAHRAMANMARAŞ 25.02.2021, 13:35
Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin 4 kamu görevlisine verilen hapis cezasının gerekçesi açıklandı

Büyük Birlik Partisinin (BBP) kurucu Genel Başkanı merhum Muhsin Yazıcıoğlu ile 5 kişinin öldüğü helikopterin düşmesi sonrası arama çalışmalarında ihmalleri bulunduğu gerekçesiyle "görevi kötüye kullanma" suçundan yargılanan, aralarında eski Adana Jandarma Bölge Komutanı emekli Korgeneral Ali Lapanta'nın da yer aldığı 4 sanığa verilen 1 yıl 1 ay ile 1 yıl 6 ay arasında değişen hapis cezalarının gerekçesi açıklandı. 

Kahramanmaraş 5. Asliye Ceza Mahkemesince hazırlanan kararda, iddia, cumhuriyet savcısının mütalaası, sanık savunmaları, müşteki ifadeleri ve bilirkişi raporları ile delillere yer verildi.

Kararda, merhum Yazıcıoğlu ile beraberindeki BBP yöneticileri Erhan Üstündağ, Yüksel Yancı ve Murat Çetinkaya ile seçim çalışmalarını takip eden İHA muhabiri İsmail Güneş'in yer aldığı, pilot M. Kaya İstektepe idaresindeki helikopterin 25 Mart 2009'da saat 14.35'te kalkışından bir süre sonra düştüğü hatırlatıldı.

 İhbarın yapılması üzerine arama çalışmalarına başlanıldığı ancak 25-26 Mart'ta sonuç alınamadığı, köylülerden oluşan 17 kişilik grup tarafından helikopter enkazına ulaşıldığı ifade edilen kararda, olayın meydana geldiği 25 Mart tarihinden 28 Mart tarihine kadar helikopter enkazına ulaşılamamasında, sanıkların görevlerinin gereklerini yerine getirmemesinin etken olduğu iddiasıyla dava açıldığı belirtildi.

Yapılan yargılama sonucunda, dönemin Sivil Havacılık Genel Müdürü sanık Ali Arıduru'nun, olay tarihinde yürürlükte bulunan Türk Arama Kurtarma Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda, arama kurtarma bölgesinde koordinatör olarak kara arama kurtarma faaliyetlerini bizzat yürütmesi gerektiği ancak sanığın arama kurtarma bölgesinde hiçbir icrai faaliyette bulunmadığı gibi, kendisine bağlı birimlerin bulunmasını da sağlamadığı aktarıldı.

Sanığın başka kurum, kişi ve kurullarca yürütülecek faaliyetlerin kendisinden devralındığının bildirildiği şeklinde savunma yaptığı belirtilen kararda, "Bir an için bu savunma kabul edilse dahi, yasal düzenlemeler ile kendisine yüklenen sorumluluğun ortadan kalktığının düşünülemeyeceği" bilgisi yer aldı.

Aynı yönetmelik ile dönemin Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürü sanık Orhan Birdal'ın da, kara üzerinde yapılacak tüm arama kurtarma faaliyetlerinin koordinasyonundan sorumlu olduğu ifade edilen kararda, uydusal olarak arama ve kurtarma takip sistemi mesajlarının değerlendirilip, sonuçlarının arama kurtarma ile ilgili birimlere aktarılmasını sağlamasının gerektiği ancak dosya kapsamında bu görevlerini yerine getirmediğinin anlaşıldığı belirtildi.

Dönemin Adana Bölge Jandarma Komutanı sanık Ali Lapanta'nın karada arama kurtarma faaliyetlerine fiilen katıldığı ve askerlerin sevk ve idaresini devraldığı ifade edilen kararda, şu bilgilere yer verildi:

"Sanık Ali Lapanta'nın şahsi kararıyla, uygun teçhizata sahip birlikleri, kaza mahalli olması muhtemel bölgeye tehlikeli olabileceği düşüncesiyle sevk etmediğinin dosya kapsamı ve sanığın ikrarı ile anlaşılmıştır. Her ne kadar bu kararın bulunulan şartlarda, birliklerin menfaati gibi bir mazereti olsa da, enkaza teçhizatı olmayan bir grup köylü tarafından ulaşıldığı değerlendirildiğinde, uygun teçhizata ve eğitime sahip birliklerin, muhtemel kaza bölgesine sevk edilmemesinin, bölge komutanlığı görevini üstlenmiş, tehlikeli görevler karşısında ani kararlar almasını gerektirecek önemli bir görev ifa eden, dönemin bakanlarına brifing verecek kadar yetkin bir komutandan beklenmeyecek derecede kusurlu bir davranış olduğunun dosya kapsamından açıkça anlaşıldığı, arama kurtarma faaliyetlerinin aksamasında bu davranışın da etkisinin olduğu anlaşılmıştır."

Bölge Komutan Yardımcısı sanık Mazlum Koçoğlu'nun da yine birliklerin sevk ve idaresini doğru yönlendiremediği, kaza mahalli olması muhtemel bölgeye uygun eğitim ve teçhizata sahip birliklerin sevk edilmemesinden sorumlu olduğu ifade edilen kararda, sanığın jandarma ceride kayıtlarının usule uygun  tutulmasının sağlanmasıyla görevli olduğu ancak ceride kayıtlarının özellikle olay günüyle ilgili bölümlerinin usule uygun tutulmadığı, görevini ifa ederken konumu itibarıyla kendisinden beklenen dikkat ve özeni göstermediği kaydedildi.

Kahramanmaraş 5. Asliye Ceza Mahkemesinde 15 Şubat'ta görülen karar duruşmasında, "görevi kötüye kullanma" suçundan sanıklar Orhan Birdal ve Mazlum Koçoğlu 1 yıl 1'er ay, sanık Ali Arıduru 1 yıl 3 ay, Ali Lapanta ise 1 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmış, sanıklar hakkında indirim ya da erteleme yapılmasına yer olmadığına hükmedilmişti.

#Kahramanmaraş 5. Asliye Ceza Mahkemesi #Kahramanmaraş #Muhsin Yazıcıoğlu
Yorumlar (0)
17°
açık
Namaz Vakti 25 Şubat 2021
İmsak 05:42
Güneş 07:02
Öğle 12:50
İkindi 15:58
Akşam 18:28
Yatsı 19:43
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 25 54
2. Beşiktaş 24 51
3. Fenerbahçe 25 51
4. Trabzonspor 25 48
5. Alanyaspor 25 42
6. Hatayspor 25 42
7. Gaziantep FK 25 39
8. Karagümrük 25 37
9. Antalyaspor 25 33
10. Göztepe 25 32
11. Sivasspor 24 31
12. Konyaspor 24 30
13. Malatyaspor 25 30
14. Kasımpaşa 25 29
15. Rizespor 25 27
16. Kayserispor 25 25
17. Erzurumspor 25 25
18. Başakşehir 25 24
19. Denizlispor 25 21
20. Ankaragücü 24 20
21. Gençlerbirliği 24 20
Takımlar O P
1. Giresunspor 23 53
2. Samsunspor 23 49
3. İstanbulspor 23 43
4. Altınordu 23 41
5. Adana Demirspor 23 39
6. Ankara Keçiörengücü 23 38
7. Altay 23 38
8. Tuzlaspor 22 37
9. Bandırmaspor 23 31
10. Bursaspor 22 31
11. Ümraniye 23 31
12. Adanaspor 23 26
13. Balıkesirspor 22 23
14. Menemen Belediyespor 22 23
15. Boluspor 22 22
16. Akhisar Bld.Spor 23 19
17. Ankaraspor 22 13
18. Eskişehirspor 23 7
Takımlar O P
1. Man City 25 59
2. M. United 25 49
3. Leicester City 25 49
4. West Ham 25 45
5. Chelsea 25 43
6. Liverpool 25 40
7. Everton 24 40
8. Aston Villa 23 36
9. Tottenham 24 36
10. Leeds United 25 35
11. Arsenal 25 34
12. Wolverhampton 25 33
13. Crystal Palace 25 32
14. Southampton 25 30
15. Burnley 25 28
16. Brighton 25 26
17. Newcastle 25 25
18. Fulham 25 22
19. West Bromwich 25 14
20. Sheffield United 25 11
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 23 55
2. Real Madrid 24 52
3. Barcelona 24 50
4. Sevilla 23 48
5. Real Sociedad 24 41
6. Villarreal 24 37
7. Real Betis 24 36
8. Levante 24 31
9. Granada 24 30
10. Athletic Bilbao 23 29
11. Celta de Vigo 24 29
12. Valencia 24 27
13. Osasuna 24 25
14. Cádiz 24 25
15. Getafe 24 24
16. Deportivo Alaves 24 22
17. Eibar 24 21
18. Real Valladolid 24 21
19. Elche 23 21
20. Huesca 24 19