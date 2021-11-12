Muhtar yalanladı, şehit yakınları ve gaziler derneğinden tokat gibi cevap!

İyi Parti İl Başkanı Ahmet Çabukel’in “Söz verdiniz. Beşen Mahallesine 18 aydır bir çivi bile çakılmadı” iddiasının gerçeği yansıtmadığı ortaya çıktı.

Beşen Mahallesi Muhtarı Ali Nacar Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’nin Mahallelerine Yaptığı Çalışmaları Tek Tek Sıraladı:

KASKİ’nin içmesuyu yetersizliğine kısa sürede çözüm bulmak amacıyla bölgede sondaj açtığını, 15 kilometre içmesuyu hattı, depo ve İçmesuyu Arıtma Tesisi inşa ettiğini belirtti. Ayranpınarı kaynağından bölgeye su temin etmek için proje çalışmalarının da devam ettiğini belirten Ali Nacar, “KASKİ’nin inşa ettiği arıtmadayız. Önce kuyu açıldı, ardından arıtma tesisi yapıldı. 15 kilometreye yakın hat döşendi. 150 tonluk depo inşa ettik. Şehit ailemizin yaşadığı bölgeye suyu getirdik. Bölgedeki evlerde su var. İnkar edemeyiz, KASKİ geldi çalışma yaptı ve suyu verdi. Ayranpınarı’ndan su getirmek için de çalışmalar yapılıyor. İnşallah bu su da gelir. Başkanımızı seviyoruz, çalışmalar için teşekkür ediyoruz” dedi.

Şehit Ailesinin Önünde Yalan Konuştular

Çabukel’in açıklamalarına bir tepki de Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kahramanmaraş Şube Başkanı Yunus Karaman’dan geldi.

Karaman, “İyi Parti Grup başkanvekilinin şehit ailesine ettiği küfür hala kulaklarımızda yankılanırken bu kez Kahramanmaraş İyi Parti İl Başkanı şehit ailesini kullanmaya kalktı. hiçbir şehit ve gazi ailesini kendinize alet etmeyin” diye konuştu.

Bölgedeki su sorunu için KASKİ’nin hiçbir şey yapmadığını iddia etti. Bunu konuşurken de maalesef ki şehit ailesine mikrofon tutarak yapmaya kalktılar. Şehit ailesinin önünde nasıl yalan konuştuklarını hayretle dinledim. Bu konuyla alakalı şehidimizi ailesinin saf ve temiz duygularını kullanarak kendilerine siyasi malzeme yapmalarını Kahramanmaraşlı şehit aileleri ve gaziler olarak tamamen esefle kınıyoruz. Eğer siyaset yapacaksanız çıkarsınız vatandaşın önüne kendinizi ifade edersiniz, projelerinizi anlatırsınız. Kaldı ki bu konuyla alakalı ben KASKİ’nin çalışma yaptığını biliyorum.

İyi Parti İl Başkanına şunu söylemek istiyorum Grup başkanvekilinin şehit ailesine ettiği küfürü Kahramanmaraş üzerinden aklamaya kalkmalarına müsaade etmeyeceklerini de açıklamalarına ekleyen Gazi Yunus Karaman, “Birkaç gün önce kalkıp grup başkanvekilinin bir şehit bacısına küfür edilmesine Türkiye’de verilen tepkileri gidip de Kahramanmaraş’taki şehit ailesinin üzerinden aklamaya çalışmaya siz hiç utanmadınız mı! Bütün açık yürekliliğimle ifade etmek istiyorum ki Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanımız Hayrettin Güngör, temsil ettiğim derneğin, şehit aileleri ve gazilerin iletmiş olduğum tüm sorunları ile ilgili bütün kalbiyle, gönlüyle her konuda yardımcı olmuştur. Çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı